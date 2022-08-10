Yandaş yazardan Erdoğan'a eleştiri dolu açık mektup

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Ayhan Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir 'açık mektup' kaleme aldı.

Kimilerinin seçimleri kazanınca kendilerini kaybettiğini dile getiren Demir, "Bir mevki yahut makama yükselenler, kısa sürede alçalıyor. Aylar, yıllar geçtiği halde randevu alınamayan bürokratlar, gereksiz koruma larla gezen sıradan kamu görevlileri" ifadesini kullandı.

Demir, hal böyle olunca burukluk ve bıkkınlığın biriktiğini belirterek "Kimilerini sevindiren bu gidişat, vatan ve millet sevdalılarını tedirgin ediyor, üzüyor. Bu gidişat, sadece ülkemizin değil, ümmetin de aleyhinedir. Dostlukları tazelemek, kırgınlıkları onarmak, buruklukları gidermek, haksızlıkları düzeltmek sizleri daha da kıymetli yapacaktır" diye yazdı; ardından şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, çalıştığınız kadrolarda, ehliyet ve liyakat aradınız, arıyorsunuz. Tevazu ehli olunmasını tavsiye ediyorsunuz. Kibir abidesine dönüşmüş insanlar istemiyorsunuz.

'Emek ve liyakat sahipleri yerine pazarlama profesyonelleri öne çıkabiliyor'

Tüm dikkat ve dikkatinize rağmen: Bazen işlerin değil, ilişkilerin belirleyici olmaya başladığı bir dönemdeyiz. Yetenek ve şahsiyet, göz ardı edildiği oluyor. Emek ve liyakat sahipleri yerine pazarlama profesyonelleri öne çıkabiliyor.

Büyüklerimiz bize şunu tavsiye ediyor: 'Kimsenin adamı olmayın. Adam olun.' Tüm gayretimiz bu doğrultuda.

Bizler de naçizane bunu söylüyoruz: Adamını bulanlarla değil, adam olanlarla yürünmeli. Mevki ve makam sahiplerinin tüm gayretleri bu doğrultuda olmalı.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Sanki iki ayrı dünya var: Davanın yükünü omuzlayanlar ve yükünü tuttuktan sonra sessizce gidenler.

Kendini beğenmiş olana başka bir şeyi beğendirmek güçtür. Güç zehirlenmesi, mideyi yıkamakla geçecek bir şey değildir. Kangrene sebep olan bu marazdan, bütün vücudu tamamen sarmadan, tez vakitte ayrılmak gerekir.

Şu gruba yahut bu kliğe değil, kendisini milletine ve devletine adamış insanları emanet bilmek icap eder. Onları kullanmak yahut kullandırmak olmaz. Ancak, sahip çıkmak, birlikte çalışmak.

'Eser ve işleriyle öne çıkanları korumak zorundayız'

Sayın Cumhurbaşkanım,

Eser ve işleriyle öne çıkanları, korumak zorundayız. Ancak meziyet ve şahsiyet sahibi, tevazu ehli birçok ismin küstürüldüğüne, bir kenara itildiğine, hatta tasfiye edildiğine üzülerek şahitlik ediyoruz.

'Sonradan gelen yeteneksiz kimselere her zaman daha değerli kabul ediliyor'

Kural değişmiyor: Dışardan yahut sonradan gelen yeteneksiz kimseler, her zaman daha değerli kabul ediliyor. Bu durumda, soru da şu oluyor: Derdimize ve davamıza yabancı insanlar, bizi ne kadar anlayabilir?

Derdimiz, şartların değil, hakikatin insanı olmaktır. Biz, ‘dava’ derken bir partiyi yahut siyasi lideri değil, inancımızla birlikte, tüm milleti ve ümmeti kastediyoruz."