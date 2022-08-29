Yandaş yazar yazdı: Akaryakıtta 'sahte fatura' oyunu deşifre edildi

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi’nin bin 100 bayiyi incelemeye aldığını, 300'ünü mühürlediğini, 900'e yakın bayinin sahte fatura kullanıp kullanmadığına yönelik incelemenin ise ekimde tamamlanacağını yazdı.

Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"Sahte fatura kesip devleti milyarlarca lira zarara uğratan bayi-dağıtıcı ağından sonra sıra komisyon karşılığı bu bayilerden fatura alan inşaat ve hafriyat firmalarına gelecek. Bunlarla ilgili incelemenin de başlatıldığı öğrenildi. Akaryakıtta sahte fatura oyununda bayi ve dağıtıcılar birçok yöntem kullanıyor. Dağıtıcı firmalar aracılığıyla üretilen sahte faturalar bayiler üzerinden piyasaya sürülüyor.

Dağıtıcılardan yasal olarak temin edilen akaryakıtın faturası giderlerini yüksek göstermek isteyen son kullanıcılara komisyon karşılığı satılıyor. Akaryakıt da faturasız şekilde kayıt dışı piyasaya sürülüyor. Kayıt dışı temin edilen akaryakıta sahte faturayla yasal görünüm kazandırılıyor. Yazarkasalara müdahale edilerek kayıt dışı akaryakıt satışları siliniyor."