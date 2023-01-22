Yandaş yazar Çelik: Saadet Partisi sessiz sedasız bir kez daha bölündü

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, Saadet Partisi içerisinde bir kez daha bölünme yaşandığını belirterek , "Peşinen söylemeliyim ki, bu seferki bölünme fiili değil. Yani, HAS Parti ve Yeniden Refah Partisi’nin kuruluş süreçlerinde olduğu gibi bir kopuştan bahsetmiyorum. Saadet Partisi, mevcut pozisyonundan dolayı 'fikren' bölünmüş” yorumunda bulundu.

Çelik yazısında, “Hafta içi bazı isimlerle görüştüm. 'Kopma' ile 'ayrışma' arasındaki ince çizginin üzerinde duran, ancak Saadet çatısı altında kalmak için yoğun çaba gösteren bir muhalefet kanadı oluşmuş. Şimdilik bir B planları yok. Saadet Partisi’nden ayrılmak veya yeni bir oluşum niyetinde olmadıklarını anladım. Sessiz sedasız ayrışmışlar. 'Dışarıya malzeme olmamak' için uğraşmışlar. Ancak çok büyük bir rahatsızlığın da sesi yükseliyor artık. Peki kim bu Saadetliler? İsim isim yazmayacağım. Hem parti tabanı hem de kamuoyu bu isimlerin kimler olduğunu biliyor” ifadelerini kullandı.