Yandaş Sabah gazetesi YSK'dan önce seçim tarihini açıkladı

2023 yılında yapılacak genel seçimlerin erkene çekilme ihtimali kulislerde konuşuluyor. Sabah gazetesi yaptığı haberde “Seçim takvimi ortaya çıktı” dedi. Seçimin 14 Mayıs’ta yapılacağının belirtildiği haberdeki tarih önce çıkarıldı, haber yayılınca yeniden eklendi.

“2023 yılının haziran ayında yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sürecinin takvimi ortaya çıktı” denilen haberde, cumhurbaşkanlığı adaylıklarının 12 Nisan’da kesinleşeceği ve milletvekili listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na 20 Nisan’da teslim edileceği kaydedildi.

Muhalefetin erken seçime ‘Evet’ dememesi durumunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanacak kararıyla seçime gidileceği belirtilen haberde şunlar kaydedildi:

“Muhalefet desteği sağlanmazsa cumhurbaşkanının kendi yetkisini kullanarak seçimleri öne çekmesi bekleniyor. Bu kararın en geç 13 Mart’a kadar verilip Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor.

Seçimin 14 Mayıs’ta yapılması halinde takvim 30 Mart’ta başlayacak, cumhurbaşkanlığı için adaylık gösterme süresi 4 Nisan’da sona erecek.

100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday gösterme tarihi ise 8 Nisan.”