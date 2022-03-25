Yandaş para kazansın diye Eskişehir'deki havalimanı kapatılıyor

İktidarın, 50 milyon Avro yatırımla, “yap-işlet-devret” modeliyle yaptırdığı, yolcu garantisi verilen ancak zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı’nı kurtarmak için harekete geçildi.

2012 yılında tamamlanıp hizmete giren Zafer Havaalanı’nda gelmeyen yolcular için devlet, işletmeci şirkete 2012-2021 arasında 52 milyon 829 bin Avro garanti ödemesi yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre firmaya verilen yolcu garantisi ise 1.6 milyon kişinin yaşadığı Kütahya, Afyon ve Uşak illerinin nüfusu kadar. Zafer Havalimanı için 2021’de iç ve dış hat için 1.3 milyon kişilik yolcu garantisi verildi. Gelen yolcu sayısı 11 bin 132’de kaldı. Eksik kalan yolcu için 6 milyon 938 bin 738 Avro ödendi. Her gün zarar eden havalimanını kurtarmak için Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne ait olan Hasan Polatkan Havaalanı’nın kapatılması gündeme geldi. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bu karara tepki gösterdi. Küpeli şu bilgileri paylaştı:

“Tüm hava trafiğinin Zafer Havalimanı’na yönlendirilmesi yanlış bir karar. Hasan Polatkan Havalimanı uluslararası uçuşlara açık ve özellikle son yıllarda Avrupa ülkelerine yaz-kış yapılan düzenli seferlerle ciddi yolcu potansiyeline ulaştı. Resmi istatistiklere göre 2021 yılı sonunda iç ve dış hat yolcu sayısı pandemiye rağmen 98 bin 987 kişi oldu.”