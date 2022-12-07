Yandaş medyada Esad rüzgarı: 'Küslük nereye kadar...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Esed' politikasından 'küslük olmaz' politikasına geçmesi iktidara yakınlığıyla bilinen basın kuruluşlarının da söylemlerine yansıdı.

Sabah yazarı Yavuz Donat, Hatay'dan izlenimlerini bugünkü köşesinden aktardı. Donat, Hataylılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup olduğunu, Suriyelilerle ilişkilerin iyileştirilmesini istediklerini kaydetti.

Donat yazısında, "Hassa... Belen... Antakya... Defne... Sokakta, çarşıda, pazarda... Aynı sözler, aynı talep: Suriye ile ilişkiler ısıtılsın... Komşu komşunun tuzuna muhtaç. Küslük nereye kadar? Ne olur bunları Sayın Başkanımız Erdoğan duysun" ifadesini kullandı.