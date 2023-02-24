Yandaş gazete 'deprem' manşetiyle çıktı: Muhalefeti sorumlu tuttu

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan yıkımdan CHP, İYİP, HDP ve TMMOB'u sorumlu tuttu. "İşte kentsel ihanet haritası" manşetiyle çıkan Sabah gazetesi, “Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde açılan davalarla engellendi” iddiasında bulundu.

"Sabah kentsel dönüşümün nasıl sabote edildiğini açıklıyor" ibaresine yer verilen gazete, "Deprem riski taşıyan alanlar için yıllar önce harekete geçen devlet, 32 ilin kentsel dönüşüm projelerini hazırladı. Her dönüşüme çıkan yıkım kafası insan hayatını hiçe sayarak yine yargıya koştu" denildi.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan iddialardan bir diğeri ise "CHP, İyi Parti, HDP ve yandaşları 32 ilde riskli alanların dönüştürülmesi için hazırlanan 481 projenin 119'una dava açtı. Türkiye bu yıkım kafasının sorumsuzluğunun bedelini ağır ödedi" oldu.