Yandaş gazete AKP'nin kendi anket sonucunu açıkladı

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, AKP tarafından yaptırılan son anketin sonuçlarını paylaştı. Gazetenin paylaştığı sonuçlara göre, partinin oyları üç puan artarak yüzde 41 bandını aştı.

Sabah gazetesinde söz konusu ankete ilişkin herhangi bir bilgi yer almadığı için, araştırmanın kaç kişiyle / kaç ilde yapıldığıyla ilgili herhangi bir bilgi edinilemiyor.

Benzer bir durum, araştırmanın 'cumhurbaşkanlığı seçimi' ayağında da geçerli. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok araştırmada yüzde 40'lı seviyelerde ölçülüyor; ancak iktidar partisinin yaptığı ankette durum tam tersi.

"Erdoğan'a asla oy vermem" diyenlerin oranının yüzde 47'lere gerilediği belirtilen anket için Sabah gazetesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Seçime 4 ay kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın potansiyel oy oranı yüzde 53'e yükseldi. Bu rakamın giderek artacağı hesaplanıyor."

Haberde "AKP nereden oy alıyor?" sorusuna da "AK Parti açısından oy oranına olumlu etkisi olan üç unsur ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, dış güçlerin Türkiye'ye yön verme girişimleri ve dünyadaki ekonomik kriz olarak sıralanıyor" yanıtı veriliyor.