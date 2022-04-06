Yandaş basın 'Ramazan davulu' paylaşımı nedeniyle Sibel Alaş'ı hedef gösterdi

Şarkıcı Sibel Alaş sosyal medya hesabından Ramazan davuluna ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle hedef gösterildi.

Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım? Tamam, Ramazan davulu eski bir gelenektir ama alarmımızı kurup uyanabildiğimiz bu çağda gerçekten gerekli midir? Bazı şeyler zaman içinde ve zamana uygun şekilde değişmemeli midir?" ifadesini kullandı.

Yandaş Yeni Akit ve Sabah gazeteleri Sibel Alaş'ı bu paylaşımı nedeniyle hedef gösteren haberlere imza attı.