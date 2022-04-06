Yandaş basın 'bayram ikramiyesi'nin miktarını yazdı: Şaka gibi...

Kurban ve ramazan bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı merak konusuydu. Yandaş basında yer alan miktar tepki çekti.

Haber Merkezi

Emekliler bu yıl bayramda ne kadar ikramiye alacaklarını merak ederken, yandaş basında dikkat çeken bir haber yer aldı.

Akşam gazetesinde yer alan haberde, "Bu yıl da ilk ikramiyeler 2 Mayıs'ta başlayan Ramazan Bayramı öncesi yatacak. En son 1100 TL'ye çıkarılan ikramiyenin, 1500 ila 1750 lira arasına yükselmesi bekleniyor" denildi.

Hayat pahalılığının giderek arttığı, açlık sınırının 5 bin liraya dayandığı bir tabloda büyük zorluklar yaşayan emekliler daha yüksek bir bayram ikramiyesi bekliyordu.

İkramiye 1000 TL olarak ödenmeye başlanmış daha sonra 1100 TL'ye çıkarılmıştı. 