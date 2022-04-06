Yandaş basın 'bayram ikramiyesi'nin miktarını yazdı: Şaka gibi...

Emekliler bu yıl bayramda ne kadar ikramiye alacaklarını merak ederken, yandaş basında dikkat çeken bir haber yer aldı.

Akşam gazetesinde yer alan haberde, "Bu yıl da ilk ikramiyeler 2 Mayıs'ta başlayan Ramazan Bayramı öncesi yatacak. En son 1100 TL'ye çıkarılan ikramiyenin, 1500 ila 1750 lira arasına yükselmesi bekleniyor" denildi.

Hayat pahalılığının giderek arttığı, açlık sınırının 5 bin liraya dayandığı bir tabloda büyük zorluklar yaşayan emekliler daha yüksek bir bayram ikramiyesi bekliyordu.

İkramiye 1000 TL olarak ödenmeye başlanmış daha sonra 1100 TL'ye çıkarılmıştı.