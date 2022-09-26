Yanan Balıklı Rum Hastanesi için 13,8 milyonluk çatı tadilatı ihalesi

İstanbul Zeytinburnu'ndaki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos 2022 tarihinde yangın çıkmıştı. Yangında can kaybı yaşanmazken tarihi bina kullanılamaz hale gelmişti. Binanın tadilatı kapsamında önce çatı onarımını yapmak üzere ihaleye çıkıldı.

Sözcü'nün haberine göre, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, “Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Çatı Onarımı” işi için 1 Eylül günü ihale düzenledi.

Belli istekliler arasında düzenlenen ihalede yaklaşık maliyet 14 milyon 737 bin TL olarak açıklandı. 2 geçerli teklif sunulan ihale 13 milyon 899 bin liralık en düşük teklifin sahibi Alba İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye verildi.

Şirket ile 16 Eylül'de sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre, çatı onarım işi 13 Aralık 2022 tarihine kadar bitirilecek.