Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 5,4 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yalova'da deprem
Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 5,4 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.