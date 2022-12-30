Yalova'da deprem

Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 5,4 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.