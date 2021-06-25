Yalıkavak Marina davasında beraat kararlarına savcılıktan itiraz

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun Yalıkavak Marina'nın hileli şekilde elinden alındığı iddiasıyla açtığı davada verilen beraat kararlarına savcılık itiraz etti.

Bodrum’daki marina davasını kaybeden Mansimov, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davayı da 10 gün önce kaybetmişti. Mahkeme, marinanın sahibi Anar Alizade, Mansimov’un eski çalışanı ve CEO’su Alaattin Aykaç ile eski yöneticileri Ali Kemal Çelikten ve Mehmet Ercil hakkında beraat kararı vermişti.

Cumhuriyet'ten Furkan Karabay'ın haberine göre İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Yalıkavak Marina davasında sanıklar hakkında beraat kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin beraat kararı üzerine, konuyu bir üst mahkemeye taşımayı talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sami Şahin; Aykaç, Çelikten, Ercil ve Anar Alizade hakkındaki beraat kararına itiraz etti. Savcılık, beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu, kararın sanıklar aleyhine bozulması için istinaf yoluna gidileceğini belirtti.