'Yakalanması için illa ölmem mi gerekiyor?' dedi, görüntüleri paylaştı

Fatih Yuluk adlı tacizci, Yalova'da iki yaşındaki çocuğuyla birlikte yaşayan M.G. adlı kadını birçok kez taciz ederken, yapılan şikayetlere rağmen hiçbir adım atılmamıştı.

Önceki gün Yuluk adlı tacizci M.G.'nin evine gizlice balkondan girerken, olayı son anda fark eden kadın komşularına sığındı.

M.G. ve kardeşi olayın görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak duruma tepki gösterdi.

"Evimin ikinci katından tırmanan şahsın kamera görüntülerini dahi almayıp şikayetimi savcılığa bile yollamakla ilgilenmediler. ben evden kaçıp kendimi kurtarmasaydım şu an hayatta değildim. Yalova Subaşı jandarma benimle dalga geçer gibi konuşup bizi karakoldan attılar. Şikayetimi ne zaman işleme koyacaksınız dedim, nolcak sanıyorsunuz adamın ifadesini alıp serbest bırakacağız pandemi var dedi" paylaşımında bulunan M.G. duruma tepki gösterdi.

Yapılan bu paylaşımların ardından olay sosyal medyada gündem olurken, M.G. geç saatlerde paylaştığı son mesajda, saldırganın tutuklandığı bilgisini paylaştı.