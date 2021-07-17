Rize'de yağışların ardından gelen heyelan bölgede felakete neden oldu. 6 yurttaşımız yaşamını yitirdi.
Boyun Eğme gazetesinin manşetinde de bugün Rize'deki sel felaketi gündem edildi. Gazetenin manşeti şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
'Yağmuru, rüzgarı bahane etmeyin: Sorumlu sizsiniz!'
'AKP iktidarı doymak bilmiyor. Dere yataklarına bina yapıyor, deprem demeden sel demeden her yeri imara açıyor. Zaman zaman Katarlı müttefiklerine zaman zaman yerli işbirlikçilerine peşkeş çekiyor.'
Haber Merkezi
Rize'de yağışların ardından gelen heyelan bölgede felakete neden oldu. 6 yurttaşımız yaşamını yitirdi.
Boyun Eğme gazetesinin manşetinde de bugün Rize'deki sel felaketi gündem edildi. Gazetenin manşeti şöyle: