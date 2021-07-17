'Yağmuru, rüzgarı bahane etmeyin: Sorumlu sizsiniz!'

'AKP iktidarı doymak bilmiyor. Dere yataklarına bina yapıyor, deprem demeden sel demeden her yeri imara açıyor. Zaman zaman Katarlı müttefiklerine zaman zaman yerli işbirlikçilerine peşkeş çekiyor.'

Haber Merkezi

Rize'de yağışların ardından gelen heyelan bölgede felakete neden oldu. 6 yurttaşımız yaşamını yitirdi.

Boyun Eğme gazetesinin manşetinde de bugün Rize'deki sel felaketi gündem edildi. Gazetenin manşeti şöyle:

"Rize’de geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinde 6 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yaşanan felaket ilk değil, hükümetin vaatlerine bakarsanız son gibi de durmuyor. Her yıl benzeri doğa olaylarından dolayı insanlarımız can veriyor.

AKP iktidarı ise doymak bilmiyor. Dere yataklarına bina yapıyor, deprem demeden sel demeden her yeri imara açıyor. Zaman zaman Katarlı müttefiklerine zaman zaman yerli işbirlikçilerine peşkeş çekiyorlar ormanları, dereleri… Kısaca memleketi…

Trabzon Uzungöl’ün durumu ortada. Cennetten arsa satar gibi her yeri beton cennetine çevirdiler. Yaptıkları yetmiyormuş gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 1000 araçlık yeni bir otopark yapacaklarının 'müjdesini' verdi.

Denizlerimize müsilaj, ormanlarımıza yangın, derelerimize beton reva görenler Rize’deki yurttaşlarımızın ölümlerine de başsağlığı dilemekten başka bir şey yapmıyor. Bahanelere karnımız tok. Yeter artık felaketlerimiz üzerinden prim yapmanız, poz vermeniz. Yağmuru, rüzgârı bahane etmeyin. Sorumlusu sizsiniz! Her yıl yaşanan sel baskınlarında yaşanan kayıplar, bugün Mersin ve Hatay’da yaşanan orman yangınları, denizleri boğan müsilaj ve Tuz Gölü’nde telef olan canlılar iktidarın eseridir."

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Rize’de sel ve heyelan: 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kayıp, 1 yaralı