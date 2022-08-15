Yağmurdan sığındığı ağaca yıldırım düşünce öldü

Çanakkale’de 18 yaşındaki Muhammet Duman, motosikletiyle yağmura yakalandı. Bir ağacın altına sığınan Duman’ın bulunduğu yere yıldırım düştü. Duman, hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Çanakkale'de Yenice’nin Soğucak köyünde, bir süredir kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki Muhammet Duman’ın cansız bedeni bir ağacın altında bulundu. 14 Ağustos tarihinde en son Orman İçi Kaplanlar mevkiinde olduğu belirlenen Duman, bölgede aranmaya başlandı.

Gazete Duvar'dan Seçkin Sağlam'ın haberine göre, dün gece saatlerinde Duman'ın önce motosikleti daha sonra cesedi bir ağacın altında bulundu. Duman’ın yağmur sırasında sığınmak için bir ağacın altına girdiği ve yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.