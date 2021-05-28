Türkiye Komünist Partisi (TKP), Erdoğan'ın Taksim Camisi ve Çamlıca Kulesi açılışı öncesi bir açıklama yaparak, İstanbul'daki kent talanına tepki gösterdi.

TKP İstanbul örgütünün açıklamasında "Erdoğan İstanbul'da açılıştan açılışa koşuyor. Dün Yassıada, bugün Taksim Cami, yarın Çamlıca Kulesi...Kamu kaynaklarını sorgusuzca harcadığınız; kentin tarihini, kültürel ve mimari dokusunu hiçe saydığınız; ihtiyacı değil gövde gösterisini esas aldığınız; estetik yoksunu projeleriniz İstanbul'a ihanetinin yeni kanıtları olabilir sadece. Yağma ve talan politikası ile yok ettiğiniz bu kenti yeniden ayağa kaldıracağız" denildi.