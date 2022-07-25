Yabancıya konut satışı yüzde 72,7 arttı: 'Tüm zamanların en yüksek aylık rakamı'

TÜİK verilerine, yılın ilk 6 ayında yabancılara yapılan konut satışları yüzde 72,7 arttı ve 35 bin 383 oldu. Yabancılara konut satışında tüm zamanların rekoru kırılırken Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, "Bu talep devam edecek" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre, yabancılara yapılan konut satışı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 olarak gerçekleşti. Türkiye'den en çok konutu ise Ruslar aldı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Ruslar’ın Türkiye’ye ilgisi artmaya devam ederken sadece haziran ayında Rusya Federasyonu vatandaşlarına bin 887 konut satıldı.

'Tüm zamanların en yüksek aylık rakamı'

Para Medya'da yer alan habere göre TÜİK verileri hakkında bilgi veren Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci’nin “Yılın ilk 6 ayında yabancılara yapılan konut satışları yüzde 72,7 arttı ve 35 bin 383 oldu. Böylelikle yabancılara gayrimenkul satışında tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaşıldı. Ayrıca yılın ilk yarısında ocak-haziran rekoru kırıldı” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ruslar’ın Türkiye’ye daha çok ilgi gösterdiğine dikkat çeken Bezci, "İlk 6 ayda Türkiye'den en çok gayrimenkulü 5 bin 849 adetle Ruslar aldı. Sadece haziranda Rusya Federasyonu vatandaşlarına bin 887 konut satıldı. Rusya’yı 987 konut ile İran, 807 konut ile Irak vatandaşları izledi. Rusya zaten en önemli müşteri grubumuz arasındaydı. Savaş sonrası birçok ülkeden gelen yaptırımlar doğal olarak Rusyalı yatırımcıları bize yöneltti. Nisan ile birlikte talep ciddi noktalara ulaşmıştı. Bu talep devam edecek" diye konuştu.

'Bodrum bir dünya markası haline geldi'

Yabancıların en çok İstanbul'dan konut aldığını aktaran Bezci, "İstanbul’u Antalya, Ankara, Mersin takip ediyor. Ayrıca Bursa, Yalova, Sakarya, İzmir, Samsun ve Kocaeli de en çok konut satılan şehirlerden olurken yabancıların ilgi gösterdiği bölgelerden biri de Bodrum. Bodrum bir dünya markası haline geldi. Dünyanın dört bir yanından yatırımcıları kendisine çekiyor" ifadelerini kullandı.