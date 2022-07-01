Yabancıların ikamet etmesinin yasaklandığı mahalle sayısı arttırıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen duyuruyla, Türkiye'nin çeşitli illerinin bazı mahallelerinde yabancıların ikamet etmesinin yasaklandığı duyurulmuştu.

Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde yasak kapsamına alınan 781 adet mahallenin sayısı bin 169'a çıkartıldı.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibariyle kapalı mahalle sayısı 1169’a çıkarılmış olup kapalı mahalleler ekte yer almaktadır."