Yabancılara konut satışı yüzde 81 arttı

Haziran ayında Türkiye genelinde konut satışı yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu. Son 9 ayın en yavaş artışının gerçekleştiği Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 oldu.

Konut satışlarında en yüksek pay 27 bin 998 konut satışı ve yüzde 18,6 ile İstanbul’un oldu. İstanbul’u 13 bin 303 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 8 bin 243 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

Yabancılara 8 bin 630 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,7 oldu. Yabancılara en fazla satış İstanbul’da yapıldı. 3 bin 906 konutun satıldığı İstanbul’u 2 bin 534 konut satışı ile Antalya ve 428 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,7 artarak 35 bin 383 oldu. Haziran ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den bin 887 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını 987 konut ile İran, 807 konut ile Irak vatandaşları izledi.