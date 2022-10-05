Yabancılar hisseli evle vatandaşlık alıyor

Modelin günümüzde özellikle yabancılar tarafından vatandaşlık amaçlı ev alımlarında kullanıldığı ifade ediliyor. Ayrıca otellerin ve apartların konuta dönüşümüne izin veren yasadan sonra da hisseli satışların daha da artacağı öngörülüyor.

Konuyla ilgili Dünya'dan Leyla İlhan'a konuşan Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, “Sektörde hisseli konut ve arazi satın alma çok uzun zamandır uygulanan bir sistem. 40 yıldır da hisseli satış söz konusu. Önceden ruhsat ve kat irtifakı kurulamayan konutlarda hisseli satış verilirdi. 80’li senelerde çoğu konut hisseli satıştır. Hisseli satışın devam etmesiyle birlikte yabancıların konut alımında ev alıp vatandaşlık edinme söz konusuysa 1-2 milyon dolarlık bir konuta 2-3 kişi hisseli konut alımına girerek ortak oluyorlar, bu vesileyle oturum ve vatandaşlık iznini bir daire ile alabiliyor, hissedar olabiliyorlar. Bunun herhangi bir sakıncası da bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

'Kat ittifakı ve iskana takılmıyorlar'

“Vatandaşlık için biçilmiş bir bedel var. Bu bedeli yatırıp, bankalarda bozumunu yapıp hisseli satışa dahil olarak gerçekleştirebiliyorlar” diyen Hamit Demir, “Yabancılar genelde kat irtifakı ve iskan konularına çok takılmadıkları için hisseli satışa daha sıcak bakıyorlar. Yerli vatandaşlar tam tersine hisseli satışa çok sıcak bakmıyorlar çünkü vatandaşlarımız için genelde tapu almak ve kat irtifakı öncelikli oluyor” diye konuştu. Otel ve apartları konuta çevirme yasasının çıkmasıyla eski otellerin ev şeklinde hisseli bir şekilde satışa sunulduğunu kaydeden Demir, bunun da hisseli satışta artışa neden olduğunu belirtti. Demir, bu nedenle önümüzdeki günlerde de hisseli satışın artacağını öngördü.