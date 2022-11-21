Yabancı turist rekoru kırıldı: Suudi Arabistan ayrıntısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekim 2022 Aylık Sınır Bülteni'ni yayımladı.

2022 yılı ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,36 artış kaydedildi. 4 milyon 803 bin 198 kişi Türkiye'yi ziyaret etti.

Ekim ayında ülkemize gelen 4 milyon 803 bin 198 kişi yabancı ziyaretçinin 176 bin 193'ü (yüzde 3.67) günübirlikçi.

Habertürk'ün aktardığına göre, 2021 Ekim ile 2022 Ekim dönemi kıyaslandığında 5 ülke vatandaşlarından gelen ziyaretçi sayısında yüzde 500'ün üzerinde artış yaşandı.

En yüksek artış yüzde 6 bin 311 ile Suudi Arabistan'da. Geçen yıl ekim ayında ülkemize Suudi Arabistan'dan 874 ziyaretçi gelirken geçtiğimi ay bu sayı 56 bin 32'ye yükseldi.

Bu artışta Suudi Arabistan'la ilişkilerin normalleşmesi ve Türkiye'ye uygulanan gizli ambargonun kalkması etkili oldu. Son olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinin ardından ziyaretçi sayısındaki artış dikkat çekti.

Diğer ülkelerdeki artışlarda 'pandemi sonrası etkisi' yaşandı. Malezya, Singapur, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Güney Kore'de yaşanan artışlarla pandemi öncesine yakın sayıda turist Türkiye'yi ziyaret etti.

Sınır kapıları

Ekim ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %34,58 (1.661.003)

2-İstanbul %32,99 (1.584.692)

3-Edirne %9,10 (436.972)

4-Muğla %7,03 (337.805)

5-Artvin %3,74 (179.835)

Ocak-Ekim döneminde yüzde 88,14 artış

2022 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88,14 artış göstererek 39 milyon 613 bin 471 oldu.

2022 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemize gelen 39 milyon 613 bin 471 yabancı ziyaretçinin 853 bin 680'i (yüzde 2.16) günübirlikçi.

Ocak-Ekim döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %33,76 (13.372.526)

2-Antalya %30,81 (12.204.275)

3-Edirne %9,98 (3.954.818)

4-Muğla %7,48 (2.963.357)

5-Artvin %3,55 (1.405.111)

En çok Ruslar geldi

2022 yılı Ekim ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. yüzde 15,99 (767 814) ile birinci, Almanya yüzde 15,54 (746 192) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,08 (388 017) ile üçüncü sırada. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izledi.

Ocak-Ekim döneminde zirve Almanya'nın

2022 yılı Ocak - Ekim döneminde ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 13,31 (5 274 045) ile birinci, Rusya Fed. %yüzde 1,69 (4 632 712) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,09 (3 205 288) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izledi.