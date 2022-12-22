'Yabancı oyuncu sınırlaması kalkacak' iddiasına TFF Başkanı'ndan yanıt geldi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair açıklamalar yaparken, yabancı oyuncu sınırlaması konusunda "Şu anda yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok. Bu transfer döneminde bir değişiklik yapmayacağız" dedi.

Hakem atamaları

NTV Spor'un haberine göre, hakem atamaları konusunda Büyükekşi, "Bundan sonra hakemler her hafta dijital olarak atanacak. Futbolun marka değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Ayın 21'inde bütün başkanları çağırdık. Hangi takımın birbiriyle maçı varsa iki başkan bir araya geldi. Bilgisayar düğmesine bastılar. O tayinin ne kadar şeffaf ne kadar doğru yapıldığını kendi gözleriyle de gördüler. 41 tane kriterimiz var. Önce onlara sunum yaptık. Bir hakemin niye maça atandığının ya da atanamadığının hepsinin cevaplarını verdik" açıklamasında bulundu.

'Dünya Kupası'ndaki yenilikleri biz de yapacağız'

Mehmet Büyükekşi, 1. Lig ve 2. Lig'de de hakem atamalarının Süper Lig'deki gibi algoritma ile yapılacağını belirterek şunları söyledi:

"Bu Türkiye'de ilk defa oldu. Kulüpler Birliği başkanı ve kulüp başkanlarımızın katılımıyla her hafta dijital atama yapılacak. Bunu daha önce beyan etmiştik. Olayın ne kadar şeffaf ve doğru yapıldığını gördüler. 41 tane kriterimiz var. Bir hakemin neden atandığını ya da atanmadığını göstermiş olduk. Bizim bundan sonra hakemler üzerinden futbolu okuma kültürümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Hakemlerle ilgili yeni uygularımız var. Bunların hepsiyle birlikte daha güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Uzatma süreleri konusunda da değişiklikler var. Dünya Kupası'ndaki yenilikleri biz de yapacağız. Gayet olumlu bir şekilde 1. Lig'de, 2. Lig'de de hakem atamalarımız algoritma ile olacak. Bu tartışmalardan da artık kurtulmak istiyoruz."