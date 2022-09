Yabancı öğrenci kontenjanı katlandı: 'Yandaşlar kullanıyor' iddiası

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, Türkiye'deki üniversitelere yabancı öğrenci kontenjandan kayıt yaptıran öğrenci sayısı 2013-2014 eğitim öğretim yılında 48 bin iken, 2014-2015'te 72, 2015-2016'da 87, 2016-2017'de 107, 2017-2018'de 125, 2018-2019'da 154, 2019-2020'de 185 ve son olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında ise 224 bine çıktı.

Yabancı öğrenci kontenjanın sekiz yılda yüzde 466 kadar artması dikkat çekerken, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Enginobuz, Türkiye’de yaşayan kimi gençlerin yabancı öğrenci kontenjanında Boğaziçi Üniversitesi’ne sınavsız alındığını iddia etmişti.

'Ortadoğu ve Asya ülkelerinden'

YÖK verilerine göre, Türkiye’de yabancı öğrenci kontenjanından üniversiteye yerleşen öğrencilerin büyük kısmının uyruk olarak Ortadoğu ve Asya ülkelerinden olması dikkat çekti. YÖK sitesinde Almanya, Amerika, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, İzlanda, Lüksemburg, Polonya, Portekiz ve Yunanistan uyruklu olduğu belirtilen toplam öğrenci sayısı 2013-2014 eğitim öğretim yılında 2 bin 434, 2020-2021 eğitim öğretim yılında ise 11 bin 477'de kaldı.

2013-2014 eğitim öğretim yılında 10 bin 48 olan Afganistan, Irak, İran ve Suriye uyruklu öğrencilerin sayısı 2020-2021 eğitim öğretim yılında 81 bin 932'ye çıktı. Bu sayılarda Suriye uyruklu öğrencilerin sayısının da 2013-2014 eğitim öğretim yılında bin 785 iken, 2020-2021 eğitim öğretim yılında ise 47 bin 482 bin oldu. 2013-2014 eğitim öğretim yılında 6 bin 901 olan Azerbaycan uyruklu öğrencilerin sayısı da 2020-2021 eğitim öğretim yılında 23 bin 770'e çıktı. Öte yandan Ermenistan uyruklu öğrencilerin sayısı ise 6'da kaldı.

Uyruk olarak "diğer" ve "bilinmeyen" olarak belirtilen öğrencilerin sayısı da her yıl 214 il 744 arasında değişirken, öğrencilerin kim olduğu ise soru işareti oluşturdu.

'Yabancı kontenjanından TC vatandaşları yerleşiyor'

Halktv'den Mehmet Kızmaz'a konuşan Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Başkanı Beyzade Sayın da Türkiye'deki üniversitelerin tamamında yabancı uyruklu kontenjanından giren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının olduğunu belirtti.

Sayın'a göre bu kontenjanlara başvuranların çoğu yurtdışında eğitim alan veya anne ve babasından birisinin yurtdışında oturumu ya da çifte vatandaşlığı olanlardan oluşuyor. Sayın, Türkiye'de ilk ve orta öğrenimini tamamlamış ancak herhangi bir ülkede vatandaşlık alanların da yabancı kontenjanından üniversitelerde okuduğunu belirtti. Yetkililerin bu durumu bildiğini kaydeden Sayın, "Çifte vatandaşlar başvurduğunda, kurum kişiyi Türkiye vatandaşı olarak da değerlendirebilir Alman vatandaşı olarak da. Yasal boşluğu kullanıyorlar. Hile yolu ile o kontenjana giriyorlar" dedi.

'Daha çok yandaşlar yapıyor'

Özellikle yandaşların, "normal şartlarda kapısının önünden bile geçemeyecekleri üniversitelerin bölümlerine bu şekilde girdiğini" ifade eden Sayın, "Bunu daha çok yandaşlar yapıyor. Boğaziçi'ndeki durum somut bir örnek. Birinci, ikinci sıradaki kişiyi almayarak sekizinci veya on birinciyi sıradaki kişiyi alabiliyorlar. Bilinçli yapılıyor. Burada siyasal veya ekonomik nüfusu daha ağır basan kişilerin ve yandaşların kayırıldığına kanıyız. Şu an siyasal iklim kime yarıyorsa bu yandaşlar ile ekonomik durumu kuvvetli olan kişiler yapıyor. Örneğin üniversitelere bağış vs. yapıyorlar" açıklamasında bulundu.

'İstedikleri alanlara yerleştirilmesi isteniyor'

Sayın'a göre yıllara göre yabancı öğrenci kontenjanın artmasının amacı yandaşa daha fazla kontenjan açmak. "Yandaşların çocuklarının daha fazla eğitim öğretimde bu yöntemle istedikleri alanlara yerleştirilmesi isteniyor" diyen Sayın, YÖK'ün yabancı öğrenci kontenjan sayısını üniversite yönetimlerine bıraktığını söylüyor. Sayın, devamında ise şu şekilde konuştu:

"Boğaziçi de bu kontenjanın istismara açık olduğunu bildiği için eskiden kontenjan açmıyordu. Üniversiteler kontenjanı 5'te de tutabilir 100'de de. Bu konuda bir kural yok. Ama rakamların bu düzeyde artmasının nedeni 'kontenjanları artırın' denilerek yukarıdan rektörlere emir gidiyor olmasıdır. Üniversiteler, anayasada belirtildiği gibi özgür, demokratik, özerk olması gerekirken bugün siyasal iktidarın ve sermayenin emrine sunulmuş olduğu ortadır. Atanmış rektörler ve dekanlar, siyasete şirin görünmek için sınırlı sayıda olması gereken kontenjanları bunları lehine kullanıyor."

Sayın son olarak yabancı öğrenci kontenjandan üniversiteye yerleşen öğrencilerin büyük kısmının Ortadoğu ve Asya ülkelerinden olmasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı: "YÖK kanununda değişiklik yaptılar. Bir maddesi de savaş mağduru olarak nitelendirdikleri, Suriye, Afganistan gibi ülkelerden gelenleri ücretsiz alıyorlar, diğerlerini ücretli alıyorlar. Buralardan gelen yandaşlarını veya siyasal anlamda kendilerine yakın olanları koruyorlar."