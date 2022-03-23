Xiaomi Salcomp’ta işten atılan işçiler fabrika önünde buluştu

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Avcılar’da bulunan Xiaomi Salcomp fabrikasında işten çıkarılan işçiler bugün fabrika önünde buluşup taleplerini dile getirdi. Patronların Ensesindeyiz'in haberine göre çoğunun fabrikada 1 yılı doldurmasına günler kaldığını belirten işçiler, şirketin kıdem tazminatını ödememek için bu hamleyi yaptığını belirttiler. Fabrika önünde bir araya gelen işçiler taleplerini şöyle paylaştılar:
- İşten atılan ve işe geri dönmek isteyen arkadaşlarımız işe geri alınsın.
- Kıdem ve ihbar süresinin dolmasına birkaç gün kala resmen kötü niyetle işten atılan arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilsin.
- Sendika bu işçi kıyımına ortak olmaktan geri çekilsin ve bu yanlış tutumundan vazgeçsin, biz işçilerle birlikte bu sürecin bir parçası olsun.
- İşten atmalar durdurulsun.