WSJ: Zelenskiy istedi, ABD Abramoviç'e yaptırımı erteledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya ile barış görüşmelerinde yardımcı olabileceğini düşünerek Rus oligark Roman Abramoviç'e yönelik ABD yaptırımlarının ertelenmesini talep ettiği öne sürüldü.

Wall Street Journal'ın haberine göre bu ayın başında ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri Abramoviç'e yönelik yaptırımları da içeren bir tasarı hazırladı.

Sözkonusu yaptırımların İngiltere ve AB'nin Abramoviç'e yönelik yaptırımlarıyla ardışık olarak duyurulması planlanıyordu ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ABD Hazine Bakanlığı'na yaptırımı ertelemesini söyledi.

Gazetenin haberine göre bunun nedeni Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde ondan Abramoviç'e yaptırımı ertelemesini istemesiydi.

Görüşmeye ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre Zelenskiy'in bu isteğinin nedeni Rusya ile müzakerelerde Abramoviç'in önemli bir rol oynayabileceği düşüncesi.

Haberde Biden'ın Zelenskiy'e Abramoviç'i de hedef alan yaptırım planının kapsamını da danıştığı belirtildi.