WSJ: 'Yabancı şirketler Rusya'ya sevkiyata devam ediyor'

Wall Street Journal Gazetesi'nin haberinde “Rusya’da faaliyetlerini durdurma kararı alan bazı yabancı şirketler, buna rağmen ülkeye ürün sevkiyatına devam ediyor” bilgisine yer verildi.



PepsiCo, Procter & Gamble, Unilever gibi şirketlerin, temel ihtiyaç ürünleri dışındaki ürünlerin de Rusya’ya sevkiyatını sürdükleri belirtildi.



Örneğin, Lay’s patates cipsi, Gillette tıraş bıçağı, Air Wick ev kokusu, dondurma, yüz temizleme köpüğü gibi ürünlerin hala Rusya’ya satılmaya devam ettiğine dikkat çekildi.



Türkrus sitesinin aktardığına göre, Uzmanlar, pazardan çıkmanın zaman aldığını, şirketlerin personel ve tedarikçileriyle sözleşmeleri feshetme gibi hukuki prosedürleri tamamlamaları gerektiğini ifade ediyor.



Procter & Gamble ve Unilever, Rusya’da sadece en temel hijyen maddelerinin satışını sürdüreceklerini duyurmuştu.