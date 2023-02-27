WSJ: Türkiye Çin'den Rusya'ya çip ihracatında aktör oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerinden Batı ülkeleri ve özellikle ABD, Rusya'ya geniş çaplı yaptırımlar uygulamaya başladı. Yaptırımların büyük bir bölümü teknolojik ekipmanları kapsıyordu. Rusya'nın Batı'dan karşılayamadığı mikroçip ihtiyacı için doğrudan Çin'e yönelmekten başka bir yolu kalmamıştı.

Lakin ABD'nin ve AB'nin Çin'e karşı ilan ettiği "çip savaşı" da Çin'in çip teknolojisinde köşeye sıkışmasına neden oldu. Çin'in kendisine karşı yaptırımları genişlemesini engellemek amacıyla, Rusya'ya doğrudan mikroçip sevkiyatından kaçındığı iddia edilmişti.

'Türkiye Rusya'ya çip ihracatında aktör oldu'

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Çin Rusya'ya mikroçip ve yongaları aracı ülkeler vasıtasıyla gönderirken, öne çıkan ülke Türkiye oldu. Türkiye'nin Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlara doğrudan katılmaması sebebiyle elverişli bir ülke haline geldiği ileri sürüldü.

Küresel çip ticaretinin merkezi olan Çin'in Rusya'ya mikroçip sattığı, ancak resmi olarak hareket etmediği için Batı tarafından yaptırım uygulanmış ürünler olup olmadığının bilinmediği ifade edildi. Çin'in aracı ülkelere mikroçip gönderdiği, bu ülkelerde çiplerin "yeniden paketleme" yoluyla Rusya'ya ulaştırıldığı belirtildi.

Rusya'ya elektronik ihracatı iki katına çıktı

The Wall Street Journal, sızdırılan Rus gümrük verilerine göre, ülkeye gelen çiplerin yarısından fazlasının Çin'den geldiğini ileri sürdü. Ancak Çin'in diğer ülkeleri aracı olarak kullanarak Rusya'ya entegre sistem ithalatının verileri tam olarak bilinmiyor.

Bu noktada öne çıkan ülkelerden birisi Türkiye oldu. Rusya'ya yaptırımlara katılmayan Türkiye'nin 2022'de Rusya'ya yonga ithalatının iki kattan fazla arttığı belirtildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Türkiye'nin Rusya'y yarı iletken ihracatı 2021'de sadece 79 bin dolarken, 2022'de 3,2 milyon dolara yükseldi.

Batı yaptırımlarına katılmayan Türkiye'nin Rusya için önemli bir ithalatçı haline geldiğini belirten WSJ, Türkiye'nin Rusya'ya toplam elektrikli makine ve elektronik ihracatının 2021'e nazaran iki kattan fazla artarak, 2022'de 559 milyon dolara ulaştığını aktardı.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilerinin Şubat ayı içerisinde konuya ilişkin Türkiye'yi ziyaret ettiği hatırlatılan haberde, Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin savunma sanayinde kullanılan elektronik ürünleri Rusya'ya ihraç etmediğini açıklamasına değinildi.