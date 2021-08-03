WSJ: 'Erdoğan için büyük bir kabus olabilir'

ABD merkezli ekonomi ve finans gazetesi olan Wall Street Journal, Avusturya'da tutuklu olan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi tartışmasının ABD ve Türkiye ilişkilerine "daha çok zarar verebileceğini" öne sürdü.

BBC Türkçe'nin haberine göre "ABD ve Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için mücadele içinde" başlığını taşıyan makalede iki ülkenin de Korkmaz'ın iadesi için uğraştığı vurgulandı.

Hakkındaki kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle kırmızı bültenle aranan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'nin talebi üzerine 19 Haziran'da Avusturya'da yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Korkmaz'ın tutukluluk süresi 22 Eylül'e kadar uzatıldı.

ABD'nin Utah eyaletinde görülen davada Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortaklığı yaptığı Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzgyan) vergi bağlantıları ile Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırarak elde ettikleri paraları akladıkları iddiaları inceleniyor.

Türkiye'de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı altı şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Korkmaz, gerçeğe aykırı belge düzenlemek, kara para aklamak ve ABD hazinesini 511 milyon dolar zarara uğratmak gibi suçlamalardan yargılanıyor.

Korkmaz, Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

'Hükümet hakkında yolsuzluk suçlamalarında bulunabilir'

Wall Street Journal gazetesi ise haberinde Korkmaz'ın, "ABD'de yargılanması halinde Türkiye'deki hükümet ile ilgili yolsuzluk iddialarında bulunabileceği, bunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında Türkiye'nin imajını düzeltme çabalarına zarar verebileceğini" öne sürdü.

"Erdoğan zaten zorluk çeken bir ekonomi, düşen anket sonuçları ve üst düzey hükümet yetkililerine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarıyla başa çıkmaya çalışıyor" denilen haberde Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin Korkmaz'a yönelik iade talebi yüzünden daha çok zarar görebileceği iddia ediliyor.

Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde Türkiye Araştırmaları Programı'nın direktörü olarak görev yapan Soner Çağaptay, gazeteye yaptığı yorumda Korkmaz'ın yargılanmasının, "Türkiye'nin imajını yatırım yapılabilir bir ülke olarak düzeltmeye çalışan Erdoğan için büyük bir kabus olabileceğini" dile getirdi.

Korkmaz ise hakkındaki iddiaları reddediyor.

Kingston Kardeşler ise suçlarını kabul ettikleri için şu an hapiste.

Avukatına göre Lev Aslan Dermen de posta yoluyla dolandırıcılık, kara para aklamak için komplo kurmak, kara para aklamak gibi suçlamalar yüzünden hapiste.

'Berat Albayrak'ı tanıyor'

Gazete iki kaynağa dayandırdığı iddiasında Korkmaz'ın Türkiye'deki üst düzey hükümet yetkilileri ile ilişkileri olduğunu ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ile tanıştığını ortaya attı.

Korkmaz'ın Türkiye'deki bürokratlarla ilişkileri uzun zamandır gündemde.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, "Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği aracı kullandığı" iddiasını doğrulamıştı.

Sedat Peker'in ortaya attığı bu iddia üzerine Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Karaca, "Yanlış yapmışım, keşke parasını ödeseydim" demişti.

Karaca ve Cumhurbaşkanlığı, Wall Street Journal'ın konuyla ilgili görüş talebine yanıt vermedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 2017'de yürüttüğü seçim faaliyetleri sırasında Korkmaz'ın uçağını kullanmasıyla tartışmalara yol açmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın uçak kiralama ücretinin Soylu'nun şirketi tarafından karşılandığını açıklaması sonrası Soylu, şirketi üzerinden 'vergi kaçırmakla' suçlandı.

BBC Türkçe'ye açıklama yapan şirket ise uçak masrafının gider olarak gösterilmediğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Soylu 2017 yılındaki seçim faaliyetleri sırasında Korkmaz'a ait uçakla toplam 12,5 saatlik yurt içi uçuş gerçekleştirdi; bu uçuşun yaklaşık 166 bin TL tutarındaki kiralama bedeli Soylu'ya ait Engin Sigorta şirketi tarafından karşılandı.

Kingston davasının eski federal savcısı John Huber, Korkmaz'ın Kingstonların parasını geri göndermek yerine harcadığı iddiasına ilişkin gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu dava eski model dolandırıcıların dolandırılması davasıydı" saptamasında bulundu.

Sedat Peker'in iddialarından bir başkası ise Soylu'nun Korkmaz'a kaçması için haber saldığı yönündeydi.

Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, bu iddiayla ilgili olarak gazeteye, "Sanmıyorum" yanıtını verdi.