WSJ: Avrupa'da enerji krizinin kazananı ABD

The Wall Street Journal'da yayımlanan analize göre, Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizinin kazananı ABD ekonomisi oldu. Habere göre, Avrupa'da hızla yükselen enerji fiyatlarının ardından çelik, gübre ve diğer hammaddeler üreten şirketlerin, daha istikrarlı enerji fiyatları ve devlet destekleriyle sebebiyle ABD'yi tercih etmeye başladığı bildirildi.

Enerji fiyatlarındaki "vahşi" dalgalanmalar ve kalıcı hale gelebilecek tedarik zinciri sorunları sebebiyle, bazı ekonomistlerin Avrupa'da yeni bir sanayi krizi dönemi yaşanabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Washington tarafı, geçtiğimiz günlerde üreticilere ve yeşil enerji şirketlerine bir dizi teşvik paketi açıkladı. ABD'nin bu hamlesinin özellikle kimyasal, pil teknolojisi ve enerji üretimi yapan şirketler için ülkeyi cazip hale getirdiği belirtildi.

WSJ'ye konuşan analistler, ABD ekonomisi rekor düzeyde enflasyonla, tedarik zinciri darboğazlarıyla ve ekonomik büyümede yavaşlama korkularıyla karşı karşıyayken, Çin'in koronavirüs tecritlerini uygulamaya devam etmesi ve Avrupa'nın savaşla istikrarsızlaşması nedeniyle nispeten güçlü bir şekilde çıktığını öne sürdüler. Ayrıca Washington'un altyapı, mikroçipler ve yeşil enerji projelerine yönelik açıkladığı yeni teşvikler, ABD'nin ticari cazibesini artırdı.

Ancak mevcut duruma rağmen, Avrupa'nın ileri üretim için arzu edilen bir pazar olmaya devam ettiğini belirtildi. Ancak pandeminin ardından Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan enerji krizinin ne zaman sona ereceği yönündeki belirsizlik, uzun vadede tabloyu değiştirebilir.

Haberde, Avrupa'nın yüksek enerji fiyatları ve ABD'nin açıkladığının benzeri teşvik hamleleri olmadan sanayide rekabetçi kalamayacağı görüşü ortaya atıldı.