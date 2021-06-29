WISAG işçileri: Eylemleri yıl sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız

Aylardır eylemlerine devam eden Frankfurt Havaalanı WISAG işçileri bugün 25. eylemlerini tamamladı.

İşe iade davalarının ilki bugün gerçekleşen otobüs şoförlerinin Hessen eyalet mahkemesi önünde yaptığı protestoya dava hakimi tarafından "sessiz olun" uyarısı geldi.

Duruşma ardından soL TV mikrofonuna konuşan işçiler isyan etti. Duruşmada hakimin kendilerine söz hakkı vermediğini söyleyen işçiler hakimin işveren tarafında olan tutumunu eleştirirken üst mahkemeye başvuracaklarını ve eylemleri yıl sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduklarını söylediler.