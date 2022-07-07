Wimbledon'da güvenlik görevlileri seyircilerin önünde birbirine girdi

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda görev yapan üç güvenlik görevlisinin turnuvanın yapıldığı alanda kavga etmesinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

The Guardian'ın aktardığına göre Wimbledon'a koruma sağlayan Knights Group Security çalışanları arasındaki kavga cuma günü çıktı.

Seyircilerin gözü önünde yaşanan kavganın güvenlik görevlilerinden birinin diğerini "3 saatlik ara" yapmakla suçlamasının ardından başladığı ifade edildi.

Polis, kavgayı ayırdıktan sonra güvenlik görevlilerini gözaltına aldı. Kavgada kimsenin yaralanmadığı ifade edilirken, güvenlik görevlilerinin temmuz sonuna kadar kefalet bedelinin ödendiği belirtildi.

Kavga sırasında bir seyircinin, "Birileri güvenliği arasın" dediği duyuluyor. Bir şirket çalışanı olayı "utanç verici" diye nitelendirirken, "Seyircilerin önünde kavga etmek iyi bir görüntü değil. Şirketin itibarına zarar verdiler. Bunu yaptıklarına inanamıyorum" dedi.