Will Smith'in Oscar'da attığı tokat Almanya'da duvara resmedildi

Ünlü grafiti sanatçılarının eserleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mauer Park bölgesindeki duvarları süslüyor.
Dominikli grafiti sanatçısı Jesus Cruz Artiles (EME Freethinker), Berlin duvarlarına çizdiği grafitilerde gündemdeki sıcak olayları konu alıyor.
Sanatçı Artiles, son yaptığı çalışmasında Oscar töreninde ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede tokat atmasını çizdi.
Duvar resminde Chris Rock görselinin üzerinde "Fantastik sosyal medya hayatım" yazarken Will Smith'in tokadına ise "Gerçek hayat" benzetmesi yapıldı.