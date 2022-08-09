WhatsApp’a yeni gizlilik: Gruplardan sessizce çıkılabilecek

WhatsApp'ın sahibi olan Meta, uygulamanın yeni güvenlik önlemlerini duyurdu. Kullanıcılar artık grup konuşmalarından sessiz bir şekilde ayrılabilecek, çevrimiçi durumunu kimin göreceğini kontrol edebilecek ve "bir kez görüntüle" mesajlarında ekran görüntüsü almayı engelleyebilecek.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, bu özelliklerin WhatsApp mesajlaşmalarını "karşılıklı konuşma kadar gizli ve güvenli" tutmaya yardımcı olacağını söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yeni özellikler İngiltere'den başlayarak bu aydan itibaren kullanıma girecek.