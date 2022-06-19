Whatsapp'a 'rahatsız etmeyin' modu geliyor

Facebook ve Instagram gibi sosyal ağ sitelerini bünyesinde bulunduran Meta şirketinin sahip olduğu WhatsApp, yeni bir güncellemeyle yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Sputnik'in haberine göre, şimdiye dek WhatsApp'ta görüntülü ve sesli aramalar tam olarak sessize alınamıyordu. Bir kişi ile sohbet sessize alındığında o kişinin görüntülü ve sesli aramalarını da sessize almak mümkündü. Ancak bu sefer de kişi ile yazışmaların bildirimi gelmiyordu.

WhatsApp bu sorunun çözümü için yakında 'Rahatsız Etme' özelliğinin olduğu yeni bir sürüm yayınlayacak. Bu sayede kullanıcılar sesli ve görüntülü aramaları sessize alabilecek. Bu özellik telefonun kendi içerisinde yer alan rahatsız etme modu ile de bütünleşecek. Sessize alınan çağrılar kullanıcılara sessize alındı bilgisi ile gösterilecek.

Ayrıca, yakında Cevapsız Çağrılar başlığı altında yeni bir bölüm açılacak. Böylece kullanıcılar cevapsız çağrıları kolayca listeleyebilecek.