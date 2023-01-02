WhatsApp 28 telefon modelinde artık çalışmayacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, onlarca cihazdaki desteğini “model eskidiği” gerekçesiyle kaldıracak. Böylece hem Android hem de iPhone için bazı modellerde artık WhatsApp kullanılamayacak.
Hem donanım anlamında hem de yazılım anlamında eski olan telefonlar için artık bir kısıtlama getiriliyor. Meta’dan yapılan bir açıklamada iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceğini duyurdu.
WhatsApp’ın hangi cihazlarda kullanılamayacağı da belli oldu.
WhatsApp’ın kullanılamayacağı telefon modelleri şöyle sıralandı:
LG
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L7 Dual,
LG Optimus F3
LG Optimus F5
LG Optimus F7
LG Optimus F3Q
LG Optimus Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus L5 II
LG Optimus L6
LG Optimus L7 II
LG Enact Lucid 2.
Huawei
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2.
Samsung
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Ace 2
Galaxy S3 mini
Galaxy X cover 2
iPhone
iPhone 6S
iPhone SE
iPhone 6S Plus
Diğer
Lenovo linha A820
Sony Xperia M