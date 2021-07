WFDY’den Küba açıklaması: Devrimin yanında olacağız!

12 Temmuz’da Küba’da gerçekleşen ABD yanlısı eylemler üzerine Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu Küba’yı destekleyen, uygulanan ablukayı ise kınayan bir dayanışma açıklaması yaptı.

WFDY'nin açıklaması şu şekilde;

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu olarak Küba Devrimi'ne, gençliğine ve halkına verdiği desteği yineliyor ve adanın istikrarını bozmak için kullanılan Küba'ya yönelik canice ablukayı kınıyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik canice ablukası, gençliği ve halkı üzerinde ciddi yankı uyandırdı, sayısız kez kınandı. Ablukanın tek amacıysa Küba'nın halk egemenliğine son vermek ve emperyalizmin çıkarlarını Küba'ya empoze etmektir.

Ablukanın, kesintisiz emperyalist saldırıların ve Küba'ya karşı bir darbe veya emperyalist müdahaleyi teşvik etmeye yönelik mevcut uluslararası kampanyanın karşısında, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu dayanışmamızı yineliyor. Anti-emperyalist gençlik, her türlü sömürü ve baskıdan arınmış bir dünya için karşılıklı olarak bu ortak mücadelenin gelişmesine sürekli katkıda bulunan Kübalı kardeşlerimizin her zaman yanında olacaktır.

Küba Komünist Gençlik Birliği'nin (UJC) Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'na, gerek örgütümüzün Genel Sekreterliğini üstlenerek, gerekse analizlerimizin ve mücadelemizin ilerlemesine katkıda bulunarak ortaya koydukları özveriyi unutamayız. Fidel Castro'nun, festivalsiz geçen neredeyse on yıldan sonra anti-emperyalist gençliğin ve hareketin bir bütün olarak zor bir dönemde ev sahipliği yapması gereken Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivalleri hareketini yeniden canlandırmak için 1997'de Havana'da ikinci kez bir WFYS etkinliğine ev sahipliği yaptığı fedakar hareketi de unutamayız.

COVID-19 pandemisinin yanında ekonomik ve sağlık alanlarında da krizlerin olduğu karmaşık bir zamanda tüm zorluklara rağmen Küba'nın, (sağlık ekipleri en başta olmak üzere) uluslararası dayanışmanın nasıl bir örneği olduğunu unutmuyoruz.

Anti-emperyalist gençlik her zaman emperyalizme ve onun yaptırımlarına ve müdahalelerine karşı olacaktır.

Her zaman gençliğin ve dünya insanlarının yanında olacağız.

Her zaman Küba Devrimi'nin yanında olacağız.