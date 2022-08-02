Washington'da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Washington'da yaşanan bir silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Metropolitan Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin başkenti Washington'un kuzeydoğusunda bir silahlı saldırı yaşandığı belirtildi. Gazetecilere konuşan polis şefi Robert Contee, kurbanların birbirlerini tanıyıp tanımadığı da dahil olmak üzere olayla ilgili detayların soruşturulacağını söyledi.

Yaşamını yitirenlerin tamamının yetişkin erkek olduğu, yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.