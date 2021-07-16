Washington Post'a tam sayfa 15 Temmuz ilanı

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında Washington Post'a ilan verildi.
"Demokrasinin Zaferi" başlığını taşıyan ilanda 15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitiren 251 kişinin isimleri yer aldı.
"Geç gelen adalet, adalet değildir" ifadesinin yer aldığı ilanda, ABD yönetimine, "FETÖ mensuplarını iade edin ve Türk demokrasisinin yanında durun. Terörle mücadelede dayanışmanızı gösterin" denildi.
Led ekranlı araçlar dolaştırıldı
Öte yandan ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde, "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) görselli LED ekranlı araçlar dolaştırıldı.