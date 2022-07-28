'Wagner Grubu'nun Ukrayna'da savaştığı kesinleşti

Rusya'nın Ukrayna operasyonunda, "Wagner Grubu" olarak bilenen Rusya menşeili paramiliter askeri şirketin de Donbass'taki çatışmalarda Ukrayna'ya karşı savaştığı ortaya çıktı.

Kendilerine "Wagner Orkestrası" ya da "Müzisyenler" diyen askeri operasyon grubunun kurucusu Dimitriy Utkin'in Alman besteci Richard Wagner'e ithafen grubun adını belirlediği ifade edildi.

Russia Today'in haberine göre, Wagner Grubu'nun Donbass'ta Ukraynalı neo-Nazi Aydar Taburu ve 10. Dağ Taarruz Tugayı'na karşı çatışmalara girdiği belirtildi.

Haberde, grubun Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Klinovoe Köyü'ne yönelik saldırısına karşılık verdiğinin görüntülendiği belirtildi.

Ukrayna savaşından önce, paramiliter "Wagner Grubu" Orta Doğu ve Afrika'da faaliyet gösteriyordu. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Wagner Grubu" ile Rusya hükümeti arasında herhangi bir bağ bulunmadığını iddia edilmişti.