Vural Savaş hayatını kaybetti

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş (85) Ankara’da tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Savaş, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve HADEP'e kapatma davası açmıştı. Savaş, 2006 yılında verdiği demeçte “Ülkede irtica tehlikesinin daniskası var. Görevde olsaydım AKP'ye kapatma davası açardım” demişti.

Vural Savaş kimdir?

Ankara hakim adayı olarak 1972’de mesleğine başlayan Vural Savaş; Aralık Hakimliği, Gülnar Hakimliği, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimliği gibi görevlerde bulundu. 1987 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi. 1990 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu yedek üyeliğine 1993 yılında asıl üyeliğine seçilen Vural Savaş, 1994 yılında bu görevinden istifa etti.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 1997 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçildi. 28 Şubat sürecinde Refah Partisi ile Fazilet Partisi’ne kapatma davası açtı. Yaş haddinin dolmasına henüz iki yıl olmasına rağmen 19 Ocak 2001 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 7 Eylül 2002’de DSP’ye katıldı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 28 Eylül 2013’te CHP üyesi oldu. Evli ve üç çocuk babasıydı. (ANKA)