Vučić: NATO'yla yaşanacak bir felaketten kaçındık

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, bugün yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Kosova ve Metohija'da "NATO ile bir felakete" yol açabilecek tam ölçekli bir çatışmayı önlemeyi başardığını öne sürdü.

Vučić, "Bu akşam, bu kez bir felaketin nasıl önlendiğine ve Priştinalı yetkililerin neden kuzeye gitmemeyi tercih ettiklerine ilişkin ayrıntıları açıklayacağım. NATO ile bir felaket yaşayabilirdik ama bu sefer bundan kaçınmayı başardık." dedi.

Kosova'daki durum 6 Aralık'ta Kosova polisinin bölgedeki Avrupa Birliği Misyonu devriyeleri ile birlikte kuzey Kosova ve Metohija'da seçim komisyonlarının bulunduğu binaları ele geçirmesiyle şiddetlenmişti. Yerel Sırp gruplar, Kosova güçlerini geri çekilmeye itmişti.

İki gün sonra, 8 Aralık'ta, zırhlı araçlarla yaklaşık 350 Kosova polisi, Sırpların yaşadığı kuzey Kosova'ya izinsiz girdi ve Metohija'nın kuzey bölümünü ablukaya aldı. Sırp nüfus ise çeşitli yerlerde otoyollara barikatlar kurdu ve protesto için sokaklara döküldü.

26 Aralık'ta Kosova silahlı kuvvetleri yüksek alarm durumuna geçirildi. Yanıt olarak, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Milos Vucević ve İçişleri Bakanı Bratislav Gasić, Cumhurbaşkanı Vučić'in ülkenin silahlı kuvvetleri ve iç birliklerinin de alarma geçirilmesi emrini verdiğini duyurdu.