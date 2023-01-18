Vučić: AP'nin Sırbistan kararı ikiyüzlülük

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ortak dış ve güvenlik politikasının uygulanmasına ilişkin 2022 raporuna tepki göstererek, "Sırbistan'ın dış politikasını AB ile uyumlu hale getirmeyi hedefleyen AP kararı ikiyüzlüdür" dedi.

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Vučić, Sırp medyasına AP'nin 2022 raporunda ülkesini ilgilendiren maddelerini değerlendirdi.

"Sırbistan'ın dış politikasını AB ile uyumlu hale getirmeyi hedefleyen AP kararı ikiyüzlüdür" diyen Vučić, ülkesinin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Duyduğum her şey, kimsenin bir şey duymak ve görmek istemediği yönünde. İlgilendikleri tek şey bağımsız bir Kosova ve Rusya'ya yaptırım uygulanması. Önümüzde belirleyici bir yıl, siyasi ve ekonomik anlamda da modern tarihimizin en zor dönemlerinden biri var" değerlendirmesinde bulundu.

Vučić ayrıca, kimsenin yardımına güvenemeyeceklerini belirterek, "Sırbistan'ın dünyanın en güçlü güçleriyle zor bir diyalog içinde olmasını beklediğini" kaydetti.

AP'nin ortak dış ve güvenlik politikasının uygulanmasına ilişkin 2022 raporunda, Batı Balkan ülkelerinin AB'nin dış ve güvenlik politikasıyla, özellikle de üçüncü ülkelere yönelik yaptırım politikasıyla tam uyumunun önemli olduğu ifade ediliyordu. Raporda ayrıca, AB entegrasyonu için çabalayan bir ülke olan Sırbistan'ın AB'nin ortak değerlerine ve haklarına bağlı kalması gerektiği bildirildi.

AP'nin Sırbistan hakkındaki yorumu Kosova krizi üzerinden değerlendirilirken; Sırbıstan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilim geçtiğimiz yıl yeniden yükselmişti. (AA)