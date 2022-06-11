Von der Leyen: Ukrayna'nın AB başvurusuna önümüzdeki hafta yanıt verilecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Cumartesi günü Kiev'e yaptığı sürpriz bir ziyarette, Ukrayna'nın AB üyeliğine başvurusuna gelecek hafta bir yanıt verileceğini söyledi. Von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'ya Avrupa yolculuğunda destek olmak istiyoruz" dedi.

Yetkili, "Bugünkü tartışmalar, değerlendirmemizi önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlamamızı sağlayacak." diye ekledi. Von der Leyen, Ukrayna makamlarının ülkenin adaylığı konusunda "çok şey yaptığını" ifade ederken, Kiev'in AB'ye üyelik sürecinin Rusya'nın "korkunç ve acımasız işgalinden" önce bile "iyi bir yolda" olduğunu söyledi.

Ukrayna, Avrupa Birliği'ne giriş için resmi aday statüsü elde etmek için Haziran ayı sonuna kadar bloktan somut bir "yasal taahhüt" talep etmişti. 27 AB üye ülkeleri Kiev'in üyeliği konusunda hemfikir değil. Hollanda, Danimarka, Almanya ve Fransa bloğa Ukryana'yı dahil etme fikrine çekingen yaklaşıyor.

Öte yandan Ukrayna'ya "aday statüsü" verilmesi, ülkenin AB'ye hemen katılması anlamına gelmiyor. AB'ye üyelik için yıllar sürecek bir reform süreci gerekiyor.