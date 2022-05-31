Volkan Yalçıntoklu'yu yitirdik

Çevirmen Volkan Yalçıntoklu, İstanbul’da bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

1990’lı yılların ortalarında Sosyalist İktidar Partisi’ne katılan Volkan Yalçıntoklu, aynı yıllarda, Kadıköy’de kurulan Nâzım Kültürevi’nin kuruluşuna da katılmış, emek vermişti.

Yalçıntoklu, son yıllarda, Fransız edebiyatından, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, Emile Zola ve daha bir dizi yazarın eserlerinden Türkçeye yaptığı çevirilerle tanınıyordu.

Volkan Yalçıntoklu, 31 Mayıs günü, İstanbul’da, Karacaahmet Mezarlığı’nda ailesi ve dostları tarafından düzenlenen bir törenle, annesinin ve babasının yanında toprağa verildi. Törende bir konuşma yapan yakın dostu Kenan Aktan, Yalçıntoklu’nun ailesinden ve dostlarından oluşan topluluğa, herkes adına, “Volkan’ın anısını yüreklerinde yaşatacakları”nı ifade etti.