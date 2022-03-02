Volkan Demirel genç futbolcuya küfür etti iddiası

Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Sivassspor’un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin’e küfür ettiği iddia edildi.

Karagümrük’ün Türkiye Kupası'nda Sivasspor'a 1-0 yenildiği maç sonrasında, gerçekleştiği öne sürülen olayı Sivasspor'un tecrübeli oyuncularından Ziya Erdal maç sonu röportajında anlattı.

Erdal, Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel’in saha kenarından genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin’e küfür ettiğini iddia etti.

Erdal, yaptığı konuşmada "Karagümrük maçının sonunda tatsız olaylar yaşandı. Rakip takım hocası, bizim 20 yaşındaki oyuncumuz Kerem Atakan’a küfür etti. Hocanın hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum. Yakışık almadı. Rakip takım hocası, bizim milli takım oyuncumuza küfür edemez. Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağırına gitmiş” ifadelerini kullandı.