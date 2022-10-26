'Voldemort'tan transfobik çıkışlarıyla gündeme gelen JK Rowling'e destek

Harry Potter filmlerinde Voldemort'u canlandıran oyuncu Ralph Fiennes, kitap serisinin yazarı JK Rowling'in "müstehcen aşırı sağcı bir faşist" olmadığını söyleyerek yazarın yanında olduğunu açıkladı.

Voldemort'u canlandıran oyuncu, Rowling hakkında "Sadece bir kadın, 'Ben bir kadınım ve bir kadın olduğumu hissediyorum ve bir kadın olduğumu söyleyebilmek istiyorum' diyen bir kadın" ifadelerini kullandı.

Ralph Fiennes, New York Times'a verdiği demecinde Rowling'e yönelik "iğrenç ve korkunç bir taciz" olduğunu öne sürerek, Harry Potter serisinin olumlu etkisine odaklanılması gerektiğini söyledi.

Harry Potter serisinin yazarı Rowling, geçtiğimiz yıllarda "toplumsal cinsiyet ideolojisi" olarak nitelendirdiği şey karşısında demeçler vererek trans bireylerleri hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Trans kadınlar hakkında "yalnızca kadınlara özel alanları işgal eden biyolojik erkekler" ifadelerini kullanan Rowling, tepki toplamıştı.

Rowling geçtiğimiz haftalarda da trans kadınların 'potansiyel tecavüzcüler' olduğunu ima eden açıklamalar yapmıştı.

Rowling ırkçılığıyla da biliniyor

JK Rowling, kaleme aldığı Harry Potter serisinde birçok ırkçı basmakalıp ifade ve gönderme kullanmasıyla da biliniyor. Yazar kitaplarında Çinli, Afrika kökenli ve İrlandalı karakterleri için karikatürvari basmakalıp isimler vermesi ve Musevilere dönük ırkçı gönderme olan bir 'banker ırk' tarif etmesiyle de gündeme gelmişti.