'Vladimir Putin' tezahüratlarına Ukrayna Büyükelçisi'nden tepki

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turu rövanşı maçında Dinamo Kiev’e uzatmada 2-1 yenilerek elendi. Kiev'in ilk golünün ardından Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda tribünler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yaptı.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür. Dost Türkiye halkına Ukrayna'ya desteği ve taraftarların uygunsuz eylemlerine ilgili değerlendirmesi için minnettarım" diyerek maçta yapılan tezahüratlara tepki gösterdi.

Futbol adil bir oyun. Dün Dynamo Kyiv daha güçlüydü.

Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür.

Dost 🇹🇷 halkına 🇺🇦’ya desteği ve taraftarların uygunsuz eylemlerine ilgili değerlendirmesi için minnettarım. — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 28, 2022

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştırmış olan Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu da duruma tepki göstererek "Böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" demişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.