Vize başvurularının reddedilmesinde iki neden öne çıkıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Türkiye vatandaşlarının vize başvurularına olumsuz yanıt vermesi nedeniyle yaşanan krizin nedeninin TL'deki değer kaybı ve siyasi sığınmacı başvurularındaki artış olduğu belirtildi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, krizin perde arkasıyla ilgili olarak vize danışmanlık şirketlerinden yetkililerle konuştu.

Öztürk'ün "İşte krizin perde arkası" başlıklı yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Türk Lirası'nın, döviz karşısında ciddi değer kaybı yüzünden Avrupa ülkeleri artık çok zenginleri ülkesinde görmek istiyor. Ortalama bir memur maaşı ile şu anda Avrupa'da tatil yapmanın imkansız olduğunu onlar da bizim kadar iyi biliyor. Dolayısıyla ortalama bir geliri olan kişi için turistik vize başvuru yaptığımızda ülkelerine göç etmek istendiğini düşünüyorlar.

Siyasi kargaşa; son dönemde Avrupa, Amerika, İngiltere Türklerden çok fazla siyasi oturum başvurusu aldı. Bu artış oranı yüzde 400-500'lere ulaştı. Vize başvurularında bununla ilgili elçiliklerin kayıtları yok. Dolayısıyla akıllarındaki ilk soru her başvuru sahibinin siyasi oturum başvurusu yapıp yapmayacağı oluyor.

Türkiye'de yapılan araştırmalarda, yurtdışında yaşamak isteyenlerin sayısında yüzde 300-400 artış olduğu elçiliklerde konuşuluyor. Elçilikler şu anda kendilerinin Türkiye için çok büyük fırsat olduğunu, dolayısıyla bütün Türklerin Avrupa'da, İngiltere ya da Amerika'da yaşamak istediklerini düşünüyorlar. Bütün vize başvurusu yapan kişilerin bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini düşünerek işlemlerine başlıyorlar."