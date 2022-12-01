Viskiye zammı 'imamların payına zam' diye duyurdu

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş viskiye yüzde 12 zam geldiğini duyurduğu mesajında daha önce aldığı cezadan dolayı "viski" sözcüğünü kullanmadı.

Aybaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda viski zammını "!!ZAM!! Arpa, buğday, çavdar veya mısırdan damıtılarak yapılan ve meşe fıçılarda dinlendirilerek olgunlaştırılan. Amerika’nın Tenesse Eyaletinde üretilen şişede satışa sunalan ürünlere % 12 zam geçişi oldu. İsmi İrlanda ve İskoçya lehçelerinde "yaşam suyu" anlamına geliyor" sözleriyle duyurdu.

Aybaş daha sonra eski bir paylaşımındaki "İskoçlar viski yaparken alkolün %2’lik bir kısmı fıçıdan buharlaşarak kaybolur. İskoçlar kaybolan alkolü meleklerin aldığını düşünür ve buna Meleklerin Payı denir. Türkler alkol satın alırken ceplerinden bir servet buharlaşarak kaybolur ve buna İmamların Payı denir" sözlerini alıntılayarak "İmamların payına zam geldi" paylaşımını yaptı.

İçki ve sigaralara gelen zamları sosyal medya hesabından duyuran Aybaş'a 253 bin 300 lira idari para cezası kesilmişti.